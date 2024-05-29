Присяжные на суде по делу Трампа разошлись без вынесения вердикта

Присяжные на суде по делу бывшего президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке разошлись без вынесения вердикта. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что присяжные разошлись после нескольких часов обсуждений, но вердикт не вынесли. Определение виновности Трампа возобновится в четверг с 9:30 утра (16:30 по московскому времени).

Напомним, что против Трампа в США выдвинуто в общей сложности 91 обвинение. В частности, ему вменяют вмешательство в президентские выборы, «умышленное удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне» и «заговор с целью препятствования правосудию». По всем статьям ему грозит свыше 700 лет тюрьмы. При этом свою вину Трамп не признает, оперируя тем, что на момент всех обвинений обладал юридическим иммунитетом как глава США и действовал в интересах страны. Кроме того экс-президент считает, что уголовные дела против него были возбуждены лишь с целью помешать ему выиграть на президентских выборах в 2024 году.