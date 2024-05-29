«Я пришелец»: Илон Маск пошутил о своем инопланетном происхождении

На конференции Viva Tech в Париже американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск пожаловался, что никто не верит в его инопланетное происхождение.

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— Я пришелец, — пошутил предприниматель в ответ на вопрос о посещении Земли пришельцами.

При этом бизнесмен пожаловался, что ему никто не верит, когда он заявляет о своем инопланетном происхождении. При этом Маск не исключает, что человечество является единственной формой разумной жизни. Бизнесмен отметил, что люди действительно могут быть одни в своем роде в этой галактике.

При этом на вопрос, верит ли тот в инопланетян, Маск ответил, что не видел никаких доказательств существования пришельцев. А если бы видел, то выложил бы их на X, передает Lenta.ru.

В свою очередь российская певица Катя Лель рассказала, что после медитации, которые женщина посещает для общения со своей душой и ангелами, психолог увидела вместо артистки «фиолетового цвета инопланетянку». А в феврале певица рассказала о том, как инопланетяне наделили ее сверхспособностями взамен отнятых зубов.