Белый дом признал причастность к выработке "формулы мира" Киева

США причастны к выработке «формулы мира» Владимира Зеленского, которую продвигает Киев. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

У него спросили, вносил ли Белый дом вклад в «формулу мира» Зеленского.

«Да, конечно», — ответил Кирби на специальном онлайн-брифинге.

Напомним, что 15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по Украине, на котором будет обсуждаться «формула мира» Зеленского. Основными темами съезда станут три ее пункта: ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которые были вывезены в РФ. Зеленский пообещал передать России наработки после саммита. Москву на него не приглашали.