Подоляк назвал нужное Украине количество западных истребителей

Украине нужно, по меньшей мере, 60 западных истребителей для защиты линии фронта. Такое заявление сделал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает Bloomberg.

По его словам, авиация имеет решающее значение.

«Киеву сейчас требуется, по меньшей мере, 60 истребителей западных стран для прикрытия линии фронта, которая была расширена еще на 70 километров из-за вторжения в Харьков. Учитывая протяженность линии соприкосновения и интенсивность боевых действий, 100-120 таких самолетов были бы "оптимальными"», — сказал Подоляк.

Киев признал превосходство России в вооружении

Он отметил, что в настоящее время РФ «имеет абсолютное преимущество в снарядах, ракетах и других вооружениях». По мнению Подоляка, Россия «будет пытаться наступать вдоль линии фронта, чтобы заставить проукраинскую коалицию принять неприемлемые условия». На этом фоне он в очередной раз призвал Запад нарастить поставки оружия на Украину.