Читатели Daily Mail встревожились из-за заявления президента России Владимира Путина о разрешении Украине бить западным оружием по территории РФ. Комментаторы отметили, что у Москвы есть право защищать себя от ядерного оружия. Другие призвали Запад прекратить заставлять украинцев драться со связанными за спиной руками.

Помните, что это действует в обе стороны. Все, что вы можете сделать, может повториться во много раз больше, — написал один из комментаторов.

Другой призвал Запад прислушаться и прекратить этот конфликт, заключив мир. Третий пользователь отметил, что США спровоцировали противостояние России и Украины. Великобритания, убежден комментатор, продолжает злить РФ.

У России есть право защищать себя от западного оружия, — подчеркнул еще один читатель.

Ранее советник министра по вопросам промышленности Украины Юрий Сак сообщил об использовании Киевом разрешения Лондона в отношении ракет Storm Shadow. По его словам, украинская сторона применяет их для ударов по российской территории. Сак добавил, что атаки этими ракетами уже совершались.

Украинский советник также заявил о создании Киевом собственного дальнобойного оружия. Стоит отметить, что официального разрешения Великобритании насчет использования своих ракет для ударов по РФ не поступало.