Литва сделала очередной антироссийский шаг

Правительство Литвы одобрило предложение расторгнуть очередное международное соглашение с Россией, информирует Литовское национальное радио и телевидение (LRT). Речь идет о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Соглашение действовало с 1992 года.

В Минюсте Литвы напомнили, что документ был ратифицирован постановлением Верховного совета. Цель соглашения звучала как «обеспечение равной защиты личных и имущественных прав граждан обеих стран и юридических лиц, действующих на их территориях, а также развитие правового сотрудничества в сфере оказания юридической помощи».

Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская считает, что после изменения геополитической ситуации происходят грубые нарушения принципов международного права, включая гуманитарного. Поэтому, по ее словам, республика должна прекратить сотрудничать в области международных отношений «со страной-агрессором».

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По данным ведомства, в течение более двух лет правовое сотрудничество по соглашению «де-факто не осуществлялось». Запросы, которые Литвы получила от России, не были реализованы, за исключением случаев, когда это было связано с интересами граждан республики.

Ранее республика решила расторгнуть двусторонние соглашения с РФ и Белоруссией, которые можно заменить многосторонними договоренностями. Правительство Литвы планировало денонсировать четыре документа 22 мая.