В Индии температура бьет рекорды

В столице страны Нью-Дели воздух прогрелся до 49,9 градуса. Это на 9 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает местный метеорологический департамент.

До этого максимальная температура фиксировалась в Нью-Дели 16 мая 2022 года. Тогда было 49,2 градуса.

С начала марта в стране от последствий жары скончались 60 человек. Медики зарегистрировали 16 тысяч случаев теплового удара.

Синоптики обещают небольшое похолодание в стране лишь через два-три дня. Тогда же возможны дожди с грозами.