Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Правительство не поддержало идею восстановить графу "национальность" в паспорте

В России отказались от идеи вписать графу "национальность" в паспорте гражданина РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом правительство ответило на вопросы депутатов Госдумы.

«Национальность не может иметь юридического значения для статуса лица как гражданина Российской Федерации», - утверждается в соответствующем документе.

Власти также отметили, что в паспорте и без этого имеется «исчерпывающий перечень сведений».

Антонов: РФ будет использовать санкции США как импульс для развития импортозамещения

Посол России в Вашингтоне объяснил пользу от антироссийских санкций для развития РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Так, Анатолий Антонов подчеркнул, что торговые ограничения и санкции США могут стать дополнительным импульсом для развития импортозамещения. По его словам, это будет касаться преимущественно ключевых отраслей.

Он также отметил, что Россия продолжает "наращивать социально-экономический и промышленный потенциал".

В Норвегии вступил в силу запрет на въезд в страну для туристов из России

В Норвегии вступил в силу запрет на въезд в страну российских туристов. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию о новых правилах власти Норвегии озвучили еще на прошлой неделе. А 29 мая они вступили в силу.

При этом для российских туристов запрещен не только въезд в страну, но и транзитные перемещения в другие европейские страны, включая Финляндию.

Правила не распространяются на россиян, которые едут в Норвегию навестить родных, на обладателей удостоверений приграничного жителя, студенческих и рабочих виз, а также видов на жительство в странах шенгенской зоны.

МИД РФ: Франция и организаторы Олимпиады отказываются связываться с посольством России

Правительство Франции и организаторы Олимпиады не хотят взаимодействовать с российским посольством по вопросам Олимпиады. Об этом сообщает ТАСС.

Также есть информация, что российским дипломатам могут не предоставить пропуска для доступа в зоны с ограниченным режимом передвижения. Это может сильно повлиять на оказание консульской и иной помощи гражданам РФ во Франции.

Венесуэла отозвала приглашение наблюдателей от ЕС на выборы

Венесуэла решила отозвать приглашение наблюдателей от Евросоюза на выборы президента. Об этом сообщает ТАСС.

Это стало известно от председателя Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвиса Аморосо.

Он пояснил, что такое решение страна приняла из-за колониальной политики Евросоюза и ограничений против Венесуэлы в одностороннем порядке.