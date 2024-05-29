Названа страна-лидер по запросам электронных виз в Россию

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что намерена в будущем сделать акцент на выездных проверках по обращениям граждан.

"В будущем намерены, если позволит бюджет, больше сделать акцент на проверки с выездом на места", - сказала Москалькова на встрече с депутатами Госдумы, где обсуждают итоги работы уполномоченного за прошлый год.

По словам Москальковой, в 2023 году она получила обращение от некоторых жителей Республики Коми о том, что их дома не признаются аварийными, хотя жить в них невозможно. "Когда мы выехали на место, то убедились, что люди были правы. Дома были признаны аварийными, людям выплачена сумма для приобретения жилья", - сказала омбудсмен.

Она сказала, что всего в 2024 году аппарат омбудсмена оказал адресную помощь почти 17 тыс. граждан, а вместе с коллективными обращениями - более чем 80 тыс. граждан. "В отношении участников СВО и членов их семей удалось помочь 5 тыс., почти 2,5 тыс. участников уголовного процесса, порядка 5 тыс. лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, более 10 тыс. нуждающихся в предоставлении жилья", - сказала Москалькова. Она добавила, что после вмешательства омбудсмена была погашена задолженность по зарплате более чем 4,3 тыс. граждан.

По словам омбудсмена, в большинстве случаев "проверки показывали, что государственные органы и должностные лица действовали в рамках своей компетенции и с соблюдением закона".

В ходе посещения Дома прав человека члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитета по контролю ознакомились с организацией личного приема граждан и работой с обращениями, а также обсудили вопросы соблюдения прав граждан.