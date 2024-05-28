На Украине ответили на слова Путина о нелигитимности Зеленского

Владимир Зеленский остается президентом Украины согласно Конституции до передачи полномочий следующему главе государства. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) написал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Как написал Стефанчук, законодательство позволяет Зеленскому оставаться на посту президента до отмены военного положения и проведения очередных выборов главы государства.

Таким образом политик ответил президенту России Владимиру Путину, который заявил, что единственной законной властью на Украине является Верховная Рада и ее спикер.

Путин рассказал, кто на Украине является легитимной властью

Путин сослался на 111 статью Конституции Украины, которая предусматривает продление полномочий только Рады. О полномочиях главы государства в ней ничего не сказано. Украинский закон о военном положении, утверждает российский президент, просто отменяет проведение выборов в стране, но не продлевает полномочий действующего президента.