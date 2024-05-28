Премьер Греции оценил ход боевых действий на Украине

Ближний Восток охвачен огнем, война на Украине не складывается хорошо для Киева накануне предстоящих в июне выборов в Европарламент. Об этом заявил глава правительства Греции Кириакос Мицотакис в интервью греческому телеканалу Star.

Мицотакис отметил, что Греция налаживает отношения с Турцией, выстраивает альянсы с Европой, в определенной степени и с США, что делает ее фактором стабильности.

"И это связано с европейскими выборами. Посмотрите, что происходит в нашем окружении: Ближний Восток в огне, война на Украине сейчас не складывается хорошо для Украины. Очень важно, чтобы в Греции было сильное и стабильное правительство, голос которого на следующий день [после выборов в Европарламент 6-9 июня] будет услышан в Брюсселе", - сказал премьер.

Большая часть его интервью была посвящена внутриполитическим баталиям в Греции и обещаниям правительства улучшить уровень жизни населения.