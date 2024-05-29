Журналист Боуз: Путин преподал Зеленскому урок по конституционному праву Украины

Украинская конституция предусматривает продление полномочий парламента страны, но в ней ничего нет о президенте.

Российский лидер Владимир Путин преподал Владимиру Зеленскому урок, напомнив о порядке продления властных полномочий в период военного положения на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Боуз уточнил, что, согласно украинской конституции, продлить полномочия в этом случае может парламент страны, но в ней ничего нет о полномочиях президента.

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Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Новые выборы на Украине должны были пройти 31 марта, а инаугурация — в мае. Однако голосование отменили, сославшись на военное положение и мобилизацию. Зеленский сказал, что выборы сейчас «не ко времени».

На минувшей неделе Путин заявил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Президент РФ подчеркнул, что при возобновлении переговоров с Киевом необходимо решить данный вопрос.

Позднее Зеленский назвал скучными слова Путина о его нелегитимности.