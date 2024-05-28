Стало известно о "чувстве страха" у демократов из-за низких шансов Байдена на выборах

В руководстве Демократической партии США установилось «всепроникающее чувство страха» из-за низких шансов американского президента Джо Байдена переизбраться на второй срок на выборах в 2024 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

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В издании отметили, что «страх» по поводу перспектив переизбрания Байдена наблюдается «даже среди тех должностных лиц и стратегов, которые раньше выражали уверенность перед предстоящей битвой с бывшим главой США Дональдом Трампом».

«Спустя почти пять месяцев после старта предвыборной кампании, беспокойство превратилось в ощутимую дрожь. Особенно она прослеживается в увеличившемся разрыве между тем, что демократы говорят по телевидению и для печатных изданий, и тем, что они пишут своим друзьям. Никто не хочет быть тем, кто под запись говорит, что мы обречены, или, что кампания плоха или Байден совершает ошибки», — сказал один из собеседников Politico.

Несмотря на это демократы ведут список причин, по которым президент США может проиграть на выборах в 2024 году. Он содержит почти два десятка пунктов, в том числе возраст Байдена, провал в миграционной политике, высокая инфляция и отсутствие популярности вице-президента Камалы Харрис.

«Список причин, по которым мы "можем" победить, настолько мал, что мне даже не нужно держать его в телефоне», — отметил автор документа, представившийся советником доноров Демократической партии.

В Politico подчеркнули, что царившее в партии беспокойство усилилось еще больше в последние дни из-за активизации Трампа, который пытается завоевать расположение латиноамериканского и чернокожего населения страны.

Напомним, что выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Байден и Трамп уже набрали необходимое количество голосов делегатов для выдвижения в качестве кандидатов на пост президента США.