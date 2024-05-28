США заявили о частичном ослаблении ряда ограничений против Кубы для поддержки бизнеса

Вашингтонская администрация приняла решение частично ослабить некоторые ограничения против Кубы, якобы с целью поддержки частного предпринимательства в стране. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

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Американские власти "разрешают независимым предпринимателям частного сектора, являющимися гражданами Кубы, открывать, поддерживать и удаленно использовать американские банковские счета, в том числе с помощью платежных онлайн-платформ, для проведения разрешенных или исключенных [из санкций] транзакций". Как уточняется, это не будет зависеть от того, находится ли данный предприниматель в США, на Кубе или в другой стране. Разрешение распространяется на небольшие частные фирмы, у которых не более 100 сотрудников.

Власти США ослабят ограничения на оказание американскими компаниями различных интернет-услуг на Кубе, включая установку и обслуживание необходимого для этого оборудования. В Минфине США полагают, что это будет содействовать "свободному потому информации" и "поддержит деятельность в частном секторе Кубы".

Как следует из заявления, американские власти также не будут препятствовать некоторым финансовым транзакциям в интересах частных предпринимателей на Кубе, если они осуществляются не с территории США.

Политика США по отношению к Кубе

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове, после чего объявили о введении торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей, а также о смягчении санкций. В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из американского списка государств - спонсоров терроризма.

Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Администрация Трампа также вновь включила Кубу в список государств - спонсоров терроризма. Администрация действующего президента США Джо Байдена заявила, что пересмотрит политику в отношении Кубы, но до сих пор не вывела страну из указанного списка.