Премьер Бельгии сфотографировался на фоне F-16 для Украины

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо разместил в социальных сетях изображение истребителя F-16, который, как утверждается, будет передан Украине. Памятное фото на фоне боевой машины глава правительства сделал вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, которому, собственно, он этот самолет и продемонстрировал.

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Как проинформировали в пресс-службе бельгийского премьера, церемония ознакомления с F-16 прошла в военном аэропорту Мэлсбрук. Данный истребитель будет передан киевскому режиму до конца года. В целом же королевство планирует отдать Украине 30 старых F-16. Правда, этот процесс растянется до 2028 года и будет во многом зависеть от поставок самой Бельгии американских F-35.

Бельгия намерена поставить Украине 30 единиц F-16 до 2028 года

Как подчеркнул де Кроо, использовать F-16, согласно подписанному сегодня соглашению о безопасности, ВСУ смогут только над территорией Украины, равно как и все остальное оружие, которое Киеву передает Брюссель.