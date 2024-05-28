Лукашенко рассказал о своем юношеском увлечении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что в юности писал стихи, и носил их в районную газету в надежде, что они будут опубликованы. Его слова передает БелТА.

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О своем поэтическом прошлом глава республики вспомнил на Форуме медийного сообщества Белоруссии, который проходит в Могилеве.

«Писал стихи, как и все в те времена. Мне казалось, что они хороши, совершенны. Была колонка, где помещали стихи. Думал: наверное, и мои стихи могли бы поместить. Я пытаюсь их найти сейчас. Наверное, где-то дома. Там тетрадка моя сохранилась. Я хранил ее долго. Потом перестал писать стихи», - рассказал Лукашенко.

По его словам, он так хотел увидеть свое творчество на страницах районной газеты, что ходил в редакцию 15 километров, чтобы показать стихи.

«Сейчас и тем достаточно, и опыт позволяет. А стихи не написал бы. Потому что голова забита другими проблемами», - заметил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ вспомнил, какая еда была на столе во времена его детства. По словам главы государства, его семья питалась «очень просто», но это была «хорошая и здоровая пища».