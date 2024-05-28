Лукашенко рассказал о страхе Европы перед США из-за Украины

Европа понимает, что война на Украине не нужна, но она боится спорить с США. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Форуме медийного сообщества Белоруссии, его цитирует агентство «БелТА».

Он отметил, что взгляды Европейского союза и Соединенных Штатов по некоторым вопросам украинского конфликта не совпадают.

«Европа понимает, что эта война в их доме. Ее не должно быть, она не нужна», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, американцы игнорируют мнение представителей ЕС и их заинтересованность в скорейшем завершении конфликта.

«Европейцы говорят: «Американцам все равно. Это у нас идет война. Мы не хотим», — добавил президент Белоруссии.

Лукашенко считает, что европейские страны, будучи против продолжения войны, идут на поводу у американцев и не смеют возражать, потому что боятся.

До этого Александр Лукашенко заявлял на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле, что они никогда не обсуждали планы по захвату Европы. Он отмечал, что «своих проблем хватает».