Лукашенко заявил, что он не агрессор и не хочет войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не агрессор, как часто любят заявлять, особенно в Польше, и не хочет войны.

"Я не хочу никакой войны. Уверен, что подавляющее большинство [людей] в Беларуси не хотят войны", - заявил глава государства на форуме медийного сообщества Белоруссии в Могилеве, его цитирует агентство БелТА.

По его словам, он пытается через представителей СМИ донести народу то, "что происходит сейчас, и соответственно на это реагировать".

"Но это не значит, что Лукашенко "агрессор", как они там кричат, вопят, особенно в Польше, и хочет войны. Я больше всего, больше, чем миллионы белорусов, не приемлю и не хочу войны", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, сейчас в стране много говорится о нынешнем опасном моменте, о разного рода тревожных сигналах, о высокой вероятности горячего противостояния. Глава государства считает крайне важным учитывать исторический опыт Великой Отечественной войны, начало которой, как отметил Лукашенко, руководители не спрогнозировали и должным образом не подготовились к ней.

"Поэтому нам нельзя пропустить. Я военным всегда говорю: мы должны подготовиться к этому. Поэтому мы строим рубежи на западе нашей границы", - пояснил глава государства.

По его словам, учитывая опыт Брестской крепости, которую враг захватил в самом начале войны, сейчас Белоруссия строит свои оборонительные сооружения дальше от границы, так, чтобы в случае нападения бойцы могли продержаться там как можно дольше. Лукашенко подчеркнул, что постоянно на простых примерах объясняет, насколько страшна любая война.