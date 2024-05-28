Испания официально признала Палестину

Испания вместе с Ирландией и Норвегией признает государство Палестина. Об этом объявил премьер-министр пиренейского королевства Педро Санчес.

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По его словам, правительство Испании одобрило решение по этому вопросу.

"Это историческое решение, которое направлено на то, чтобы помочь израильтянам и палестинцам достичь мира", - отметил Санчес.

По мнению испанского премьера, единственная цель этого шага состоит в том, чтобы "поощрить Палестину сосуществовать с Израилем в мире и безопасности". Как подчеркнул Санчес, "это единственный способ добиться мира в регионе".

Примечательна позиция Мадрида относительно границ Палестины. Как заявил глава испанского кабмина, территория будущего палестинского государства должна включать Западный берег и сектор Газа, соединенные коридором, а столица находиться в Иерусалиме. И тут же подчеркнул, что не Испания должна определять границы.

Как указал со своей стороны глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес, нет необходимости признавать государство с конкретными границами, этот вопрос должен решаться на мирной конференции, которая состоится после окончания конфликта.

По мнению ряда чиновников, слова которых приводит El Еspanol, признание носит чисто символический характер и ничего не изменится ни в отношениях Испании с Палестинской национальной администрацией, ни в вопросах помощи населению сектора Газа и Западного берега.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац на фоне вступления в силу решения о признании Испанией Палестины обвинил Санчеса в соучастии в подстрекательстве к геноциду еврейского народа.