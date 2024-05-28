Испания официально признала Палестину

Со вторника, 28 мая, Испания признаёт Палестину как «равноправное и полноценное государство». Об этом сообщает Onda Cero со ссылкой на главу испанского МИД Хосе Мануэля Альбареса.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что теперь Мадрид сосредоточит свои усилия на том, чтобы сделать создание Палестинского государства реальностью. Он сообщил, что Испания поддержит палестинскую национальную администрацию в процессе реформ, которые инициирует новое правительство страны. Альбарес пригласил в Мадрид премьер-министра палестинской администрации Мухаммеда Мустафу как «законного представителя палестинского государства».

22 мая Норвегия, Испания и Ирландия анонсировали признание Палестины как государства. Согласованное решение трех стран вступило в силу 28 мая. Премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что этот шаг продвигает решение о двух государствах, которые научатся мирно сосуществовать.

Из-за признания Палестины МИД Израиля отозвал послов из Норвегии, Испании и Ирландии «для консультаций». Глава ведомства Исраэль Кац обвинил эти страны ЕС во «вручении награды» палестинскому движению ХАМАС и Ирану.

Среди стран Евросоюза независимость Палестины также признают Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция. В целом Палестину признают 143 из 193 стран ООН, включая Россию. СМИ писали, что признать независимость Палестины в ближайшее время также планирует Бельгия.