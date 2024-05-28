Лукашенко рассказал о поэтическом прошлом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в юности писал стихи. В своем поэтическом прошлом глава республики признался на Форуме медийного сообщества Белоруссии в Могилеве, передает БелТА.

По словам белорусского лидера, первые пробы пера он носил через 15 километров в районную газету с надеждой на публикацию. Лукашенко отметил, что тогда ему казалось, что его стихи «хороши, совершенны».

«Думал: наверное, и мои стихи могли бы поместить. Я пытаюсь их найти сейчас. Наверное, где-то дома. Там тетрадка моя сохранилась. Я хранил ее долго. Потом перестал писать стихи», — рассказал президент Белоруссии.

Глава государства добавил, что сейчас уже не стал бы заниматься ни написанием стихов, ни музыкой, несмотря на достаточное количество тем и опыта. Лукашенко объяснил, что сегодня у него «голова забита другими проблемами».

Ранее сообщалось, что Лукашенко угостил президента России Владимира Путина драниками и салатом собственного приготовления. Ужин глав государств продолжался около четырех часов в деревне под Минском.