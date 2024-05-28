Лукашенко рассказал, чего нельзя стесняться в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал перестать стесняться слова «пропаганда» и усилить идеологическую работу в стране. Как сообщает БелТА, об этом он сказал во время выступления на Форуме медийного сообщества страны в Могилеве.

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Белорусский лидер обратился к молодым журналистам и призвал перестать избегать «таких слов и понятий». Он подчеркнул, что пропаганда есть и на Западе, хоть и под иным названием.

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«Назвали другим словом — пиар, то есть работа с общественным мнением. Суть одна. Вот пусть и работают с общественным мнением на своей территории», — заявил Лукашенко.

Также президент заявил, что белорусским СМИ следует покупать лишь такой зарубежный контент, который соответствует традициям и менталитету белорусов. Лукашенко считает, что засорять эфир «кровавыми, аморальными, пошлыми» сюжетами не нужно, иначе можно потерять молодое поколение.