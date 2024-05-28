Соединенные Штаты и Европейский союз не позволили два года назад заключить мирный договор между Москвой и Киевом и продолжают войну, чтобы оправдать доходы производителей оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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По его словам, проект договора был готов к подписанию, но американское правительство и элиты Евросоюза приказали не подписывать соглашение. Вместо этого, по его словам, было принято решение «совершить интервенцию и победить Россию».

Мадуро обвинил США в подготовке нападения на Венесуэлу

Глава государства отметил, что боевые действия на Украине продолжаются, чтобы оправдать крупные доходы производителей вооружений.