США часто рассуждают о сложившемся международном порядке, однако сами постоянного его подрывают и нарушают правила. Об этом написал колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман.

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Автор подчеркнул, что к миропорядку любит апеллировать госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Блинкен заявляет, что США выступают за миропорядок, основанный на правилах, а не на чистой силе. Это привлекательная идея... но действия самой Америки подрывают жизненно важные части основанного на правилах миропорядка», — отметил он.

Колумнист добавил, что последние две недели особенно ярко подчеркнули нарушения со стороны Вашингтона. В качестве примера он упомянул введение в США тарифов на китайские электрические автомобили, что противоречит правилам международной торговли.

Мадуро: США и ЕС не дали России заключить мирный договор с Украиной

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о разрушении США установленного ими миропорядка своим ответом на спецоперацию. Он отметил, что Вашингтон потерял контроль над ситуацией и оказался не в состоянии сдержать ни одну силу на международной арене.