В Латвии выступили за предоставление ВСУ права наносить удары по РФ

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал предоставить Украине право использовать западное оружие для ударов по территории России. Соответствующее заявление он сделал в эфире CNN.

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Ринкевич отметил, что, пока на Западе обсуждают этот вопрос, РФ ведет наступление. По его мнению, за успехи России на Украине ответственен весь коллективный Запад, ведь «проигрыш Киева поставит под угрозу безопасность всех его стран».

Ранее с призывом разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по «легитимным целям» на территории России также выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Данный вопрос был вынесен на обсуждение глав МИД стран ЕС, однако окончательного решения пока принято не было.