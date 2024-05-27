Сийярто назвал одного из самых провоенных политиков в ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил литовского коллегу Габриелюса Ландсбергиса в агрессии, назвав его «одним из самых провоенных политиков» в Евросоюзе. Его слова приводит «РИА Новости».

Ранее Ландсбергис обвинил Венгрию в блокировке 40% резолюций и решений по Украине и призвал ЕС обратить на это внимание.

Комментируя это, Сийярто назвал главу МИД Литвы «провоенным политиком».

«На мой взгляд, один из самых провоенных политиков среди европейский министров иностранных дел. Сегодня у нас с ним была жесткая дискуссия в Брюсселе. Потому что, кто бы ни кричал на меня, как бы агрессивно себя ни вел, я остаюсь сторонником мира», — сказал он.

Сийярто: министров ЕС не останавливает даже угроза мировой войны

Сийярто отметил, что Венгрия не поддержит «ни одну меру, которая еще больше увеличивает угрозу эскалации войны». По его словам, то же стоит сделать Литве. В связи с этим Сийярто призвал литовских избирателей на выборах в Европарламент голосовать за тех кандидатов, чья повестка нацелена на мирное урегулирование.