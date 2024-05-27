Девушка с депрессией подверглась эвтаназии в Нидерландах

Физически здоровая гражданка Нидерландов Зорая тер Бек скончалась в результате эвтаназии в возрасте 29 лет, пишут в статье для Daily Mail обозреватели Марта Уильямс, Дэвид Эйверре и Наташа Андерсон.

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Авторы статьи пояснили, что Зорая скончалась в 13:25 по местному времени 22 мая. Процедуру провели специалисты Центра экспертизы эвтаназии. Вместе с тем, о ее уходе из жизни стало известно только сегодня.

По их данным, молодая женщина приняла решение пойти на эвтаназию в связи с тем, что «не хотела жить с депрессией и тревогой».

Голландка свыше 10 лет боролась с депрессией, отметили журналисты, применяла лекарства, прописанные врачами, обращалась за консультациями к психологам.

Девушке разрешили эвтаназию из-за депрессии в Нидерландах

Мартин, гражданский муж тер Бек, был рядом с ней, когда она умерла. Он сообщил в соцсетях о ее смерти и попросил комментаторов оставить близких его жены в покое.

Обозреватели подчеркнули, что история женщины привлекла внимание всего мира и вызвала бурные дебаты о нравственных аспектах искусственной смерти. Противники эвтаназии заявили, что процедура должна быть доступна только неизлечимо больным людям, которым грозит неминуемая, болезненная или недостойная смерть.

Ранее сообщалось, что голландка Зорая тер Бек, испытывающая «невыносимые психические страдания», получила окончательное разрешение на эвтаназию.