Шольц и Макрон заявили о поворотном моменте для Европы

Европа переживает поворотный момент в своей истории на фоне глобальных вызовов в виде конфликта на Украине и изменения мирового порядка. Об этом говорится в совместной статье канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона в британской газете Financial Times.

"Оглядываясь назад на проблемы последних пяти лет - будь то пандемия, продолжающаяся агрессивная война России против Украины или усиливающиеся геополитические сдвиги - становится ясно: Европа переживает Zeitenwende (поворотный момент - прим. ТАСС). Мы не можем считать само собой разумеющимися основы, на которых мы построили наш европейский образ жизни и нашу роль в мире. Наша Европа смертна, и мы должны принять этот вызов", - сказано в статье.

На этом фоне они выступили за пересмотр нынешней торговой и промышленной политики ЕС для того, чтобы сообщество оставалось конкурентоспособным на международном уровне.

"Мы будем совместно поддерживать амбициозную, надежную, открытую и устойчивую европейскую торговую политику, которая позволит заключать справедливые торговые соглашения, продвигать интересы ЕС и создавать возможности для взаимного доступа к рынкам и четкие равные условия игры с нашими торговыми партнерами", - написали Шольц и Макрон, указав, что "Европа должна процветать как сильный промышленный и технологический лидер мирового класса".

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Кроме того, они поддержали идею о "полной декарбонизации энергетических систем" Евросоюза.

"Мы добьемся этого на полностью интегрированном и взаимосвязанном рынке, уважая национальный выбор [стран - членов ЕС] относительно структуры энергопотребления", - говорится в статье.

Шольц и Макрон также указали на необходимость "разблокировать полный потенциал рынков капитала". По их мнению, "слишком много компаний" обращают свой взор "на другую сторону Атлантики" в попытке найти финансирование своих проектов, и "слишком много европейских сбережений вкладываются за границу, а не в самые многообещающие европейские стартапы и производственные мощности".