Глава Финляндии допустил признание Палестины

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что «в какой-то момент» Хельсинки признают Палестину. Его слова приводит ТАСС.

На пресс-конференции в Таллине у Стубба спросили, признает ли Финляндия государство Палестина. Он ответил, что «в какой-то момент» республика сделает это.

Стубб отметил, что Хельсинки выступает на стороне мира, а не Израиля или Палестины. По его словам, именно поэтому Палестина пока не была признана.

Ранее Ирландия, Испания и Норвегия объявили о решении признать государственность Палестины. В ответ МИД Израиля заявил об отзыве послов из Дублина, Мадрида и Осло для консультаций. Кроме того глав дипмиссий стран в Израиле вызвали в ведомстве, где им объявили демарш.