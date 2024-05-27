Первые леди ФРГ и Франции рассмеялись на Мемориале жертвам Холокоста

Первые леди Германии и Франции Эльке Бюденбендер и Брижит Макрон рассмеялись во время посещения Мемориала жертвам Холокоста в центре Берлина. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, на второй день государственного визита президента Франции Эмманюэля Макрона в ФРГ главы Франции и Германии вместе с супругами посетили Мемориал жертвам Холокоста в центре Берлина и возложили венки. После посещения мемориала первые леди сфотографировались смеющимися на фоне сооружения, отмечает Bild. Что рассмешило женщин, непонятно, уточняет газета.

Макрон оставил запись в памятной книге. После посещения мемориала президент Франции отправился в Дрезден (федеральная земля Саксония).

Президент Франции прибыл в ФРГ 26 мая с первым за 24 года государственным визитом для встреч с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем. На 28 мая в графике Макрона, представленном Елисейским дворцом, запланировано заседание совместного совета по обороне и безопасности, а после этого - совместное заседание совета министров двух стран.