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Херш: Байден склоняется к войне с Россией из-за низких рейтингов

Администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, чтобы развязать войну с РФ, поскольку рейтинги американского лидера в преддверии ноябрьских выборов в Соединенных Штатах падают. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш на You Tube-канале London Real.

Журналист Херш объяснил, почему США склоняются к войне с Россией
© globallookpress.com
«Лидеры всегда имеют более высокий рейтинг в военное время, чем в мирное», — отметил журналист.

По его словам, победы в рамках боевых действий делали президентов США «известными и значимыми». Он привел в пример президентов Франклина Рузвельта и Авраама Линкольна.

Как подчеркнул Херш, в этом может заключаться причина агрессивного настроя администрации Байдена по отношению к России.

До этого норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что заявления Запада об одобрении ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России зарубежным оружием «меняют правила» прокси-войн, такие выступления закончатся «очень плохо».

В мире
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