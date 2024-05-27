Эксперты предрекли уход Пашиняна в отставку из-за протестов

Премьер Армении Никол Пашинян будет вынужден покинуть свой пост из-за начавшихся в стране протестов на фоне передачи приграничных населенных пунктов Азербайджану. Об этом в беседе с «Известиями» заявили востоковед Каринэ Геврогян и политолог Антон Бредихин.

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«Я думаю, что в конечном итоге он все-таки вынужден будет уйти в отставку. <…> Он проводит демаркацию без легитимации. Он просто отдает часть территорий», - подчеркнула Геворгян.

По ее словам, разграничение между Арменией и Азербайджаном происходит без санкций на то пармянского парламента, а сам процесс «нигде не зафиксирован».

«Вполне логично, что после выхода на улицу более 100 тыс. человек Пашинян обязан уйти, повинуясь воле той же самой уличной демократии», - отметил Бредихин.

Эксперт не исключил «антицветной революции», благодаря которой будет гарантирована суверенность Армении как государства.

С раннего утра 27 мая по всей Армении проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акции продолжаются, оппозиция сообщает о перекрытых дорогах по всей стране. Активисты обвиняют его в добровольной односторонней передаче армянских земель Азербайджану из-за согласия отдать Баку четыре села в рамках делимитации границы. Лидер оппозиционного движения Армении «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян, инициирующий акции протеста, призвал своих сторонников с 27 мая запустить массовые демонстрации неповиновения действующей власти.

Ранее сообщалось, что в партии Пашиняна готовятся разрушить «миф» Армянской церкви.