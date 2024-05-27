В Абхазии прокомментировали планы Грузии по возврату территорий

Абхазия является независимым государством, а заявление премьера Грузии о намерении вернуть контроль над республикой является популистским и бесперспективным. Об этом заявили в МИД Абхазии, пишет РИА Новости.

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Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил граждан с Днем независимости и заявил, что Тбилиси собирается вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Евросоюза. По его словам, «грузинская мечта в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии».

«Считаем необходимым в очередной раз заявить, что Республика Абхазия является независимым государством и продолжает идти по пути укрепления собственного суверенитета», - подчеркнули в абхазском внешнеполитическом ведомстве.

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В августе 2008 года обстрелы российских военных-миротворцев в Южной Осетии, а затем вторжение грузинской армии в республику, привели к ответным действиям Москвы и операции по «принуждению Грузии к миру». Операция завершилась признанием Россией независимости Южной Осетии и Абхазии. При этом в Тбилиси неоднократно заявляли, что вернут эти территории, отказываясь признавать республики независимыми государствами.