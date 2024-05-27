Более 2 тыс. человек оказались под завалами после оползня в Папуа - Новой Гвинее

В результате схода массивного оползня в Папуа - Новой Гвинеи более 2 тыс. человек оказались под завалами.

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"В результате схода оползня более 2 тыс. человек оказались погребены заживо. Он вызвал серьезные разрушения строений, приусадебных участков, а также нанес существенный удар по логистической системе страны", - пишет Reuters со ссылкой на сообщение Национального центра по реагированию на чрезвычайные ситуации.

На данный момент неизвестно, считаются ли все эти люди погибшими.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на Международную организацию по миграции ООН сообщало о 670 погибших в результате оползня. Трагедия случилась в провинции Энга в ночь на субботу - склон целой горы огромным потоком из камней, глины и вырванных с корнем деревьев накрыл несколько расположенных у подножия поселков.