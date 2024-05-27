Страны ЕС решили пригласить Россию на саммит по Украине

В Евросоюзе заговорили о саммите по Украине, на котороый пригласят представителей России. Ожидается, что мероприятие состоится осенью 2024-го года в Саудовской Аравии осенью, пишет Bloomberg. runews24.ru

«Для ЕС важным вопросом является то, как продвинуться от конференции в следующем месяце до возможной встречи в Саудовской Аравии осенью с участием России, заявили чиновники», — пишет агентство. RT на русском

Ближайший саммит по Украине состоится в середине июня в Швейцарии. На него Россию не пригласили. Ura.Ru