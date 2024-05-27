Столтенберг: для членства Украины в НАТО пока не созданы условия

У членов НАТО нет консенсуса по срокам вступления Украины в альянс, для этого должны быть созданы политические условия. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

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Он отметил, что страны НАТО договорились о том, что Украина станет членом альянса, при этом подчеркнул, что договоренностей о сроках вступления страны пока нет.

«Надо сделать все, чтобы Украина сохранилась, и, когда будут созданы политические условия, чтобы Украина сразу стала членом НАТО», — сказал Столтенберг на парламентской ассамблее НАТО.

До этого журнал Der Spiegel сообщил, что страны Балтии и Польша опасаются, что из-за недостаточной поддержки со стороны Запада, в том числе Германии, российская армия может добиться серьезных успехов на Украине. В этом случае они не готовы ждать, когда ВС РФ подойдут к их границам, и собираются отправить военный контингент на Украину, что сделает НАТО участником конфликта.

Ранее Столтенберг заявил, что не знает, когда Украина вступит в альянс.