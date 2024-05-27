Власти Грузии, продвигая закон об иноагентах, препятствуют вступлению страны в ЕС и выступает против собственного народа. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

23 июня 2022 года Украина и Молдавия стали официальными кандидатами на вступление в ЕС. Однако Грузии такой статус предоставлен не был. 14 мая 2024 года парламент Грузии принял в окончательном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», рассмотрение которого вызвало в стране волну протестов. В свою очередь исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе подчеркнул, что власти действовали исключительно в интересах Грузии.

«Мне больно от того, что правительство Грузии блокирует законом возможность пойти по пути в Европейский союз - эту большую мечту своих граждан и прежде всего молодежи», - заявила Бербок по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД.

По мнению министра, правительство Грузии «выступает против собственного населения, выступает против европейской перспективы».

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При этом на фоне принятия закона премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал о том, что в ходе телефонных переговоров один из еврокомиссаров припугнул его примером недавнего покушения на главу кабмина Словакии Роберта Фицо. Также обострились отношения Вашингтона и Тбилиси. Американцы считают закон об иностранных агентах недемократическим и рассматривают вопрос введения санкций против Тбилиси.