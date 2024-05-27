В Белграде на башне появились названия стран, не поддержавших резолюцию по Сребренице

Названия стран, не поддержавших принятие резолюции ООН по Сребренице, появились на башне "Белград" в сербской столице. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии (РТС).

Отмечается, что вечером 26 мая на 42-этажном небоскребе были выведены названия всех стран, которые не поддержали принятие резолюции ООН по геноциду в Сребренице. Также на здании появилась надпись: "Спасибо, друзья. Гордая Сербия и Республика Сербская".

24 мая председатель Народной скупщины (однопалатный парламент) Сербии Ана Брнабич заявила, что принятие резолюции ООН о геноциде в Сребренице является грубым нарушением со стороны Запада. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, документ носит ярко выраженный политизированный и антисербский характер и является очередной попыткой Запада переписать историю.

По итогам голосования Генассамблея ООН приняла резолюцию по геноциду в Сребренице. За документ под названием "Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице" высказались 84 страны, против проголосовали 19, в том числе Россия, Белоруссия, Венгрия, Китай, Сербия и Сирия, 68 воздержались.