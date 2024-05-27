Генсек НАТО Йенс Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО публично повторил свой призыв разрешить Киеву наносить удары по территории России западным оружием, поскольку, по его мнению, "это самооборона", и это особенно важно в условиях наступления российской армии под Харьковом.

Трансляцию его выступления вела пресс-служба альянса.

"Страны НАТО, которые поставляют оружие Украине, принимают решения, на каких основаниях оно поставляется. Я считаю, что пришло время подумать об отмене некоторых ограничений. Поскольку мы видим сегодня, что, например в районе Харькова линия фронта и граница - это почти одно и тот же. Если украинцы не могут атаковать военные цели на российской территории, это делает очень сложной для них оборону, поскольку у них есть ограничения на применение оружия. Это самооборона. Некоторые страны НАТО отменили ограничения, теперь пришло время отменить остальные ограничения", - полагает генсек НАТО.

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Он также подчеркнул, что 99% оружия Киеву поставляют страны НАТО, добавив, что это оружие "помогло нанести серьезные потери Российской армии".