Столтенберг: призыв разрешить Киеву наносить удары по РФ связан с ситуацией под Харьковом
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО публично повторил свой призыв разрешить Киеву наносить удары по территории России западным оружием, поскольку, по его мнению, "это самооборона", и это особенно важно в условиях наступления российской армии под Харьковом.
Трансляцию его выступления вела пресс-служба альянса.
"Страны НАТО, которые поставляют оружие Украине, принимают решения, на каких основаниях оно поставляется. Я считаю, что пришло время подумать об отмене некоторых ограничений. Поскольку мы видим сегодня, что, например в районе Харькова линия фронта и граница - это почти одно и тот же. Если украинцы не могут атаковать военные цели на российской территории, это делает очень сложной для них оборону, поскольку у них есть ограничения на применение оружия. Это самооборона. Некоторые страны НАТО отменили ограничения, теперь пришло время отменить остальные ограничения", - полагает генсек НАТО.
Члены НАТО предъявили к генсеку одно требование по Украине
Он также подчеркнул, что 99% оружия Киеву поставляют страны НАТО, добавив, что это оружие "помогло нанести серьезные потери Российской армии".