Китай проведет глобальный форум по безопасности

Министерство общественной безопасности (МОБ) КНР проведет в сентябре международный форум по глобальной безопасности в городе Ляньюньган (провинция Цзянсу). Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства общественной безопасности КНР Ли Гочжун.

"Китай проведет Ляньюньганский форум по глобальной безопасности в сентябре этого года. На встречу будут приглашены руководители правоохранительных органов десятков стран мира, планируется обсудить множество юридических вопросов", - отметил официальный представитель правоохранительного ведомства.

Он подчеркнул, что Китай продолжит работать над трансформацией форума в Ляньюньгане в крупнейшую международную площадку для обсуждения вопросов глобальной безопасности.

Международный форум по вопросам безопасности в городе Ляньюньган был инициирован в 2015 году Министерством общественной безопасности КНР. Его деятельность направлена на содействие сотрудничеству правоохранительных органов и служб безопасности разных стран. В ноябре 2022 года формат мероприятия был расширен до глобального форума.