Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС

ЦАХАЛ нанёс удары в Рафахе по комплексу ХАМАС, где находились представители палестинского движения.

Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

«ЦАХАЛ известны сообщения о том, что в результате удара и возгорания несколько мирных жителей в этом районе получили ранения. Инцидент находится на рассмотрении», — отметили представители ЦАХАЛ.

Ранее Al Jazeera написала, что более 30 человек погибли в лагере беженцев в Рафахе после атаки израильской армии.