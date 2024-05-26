Посла Франции в Шри-Ланке нашли мертвым

Посла Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах Жан-Франсуа Пактэ нашли мертвым в его резиденции в Коломбо. Об этом сообщается в пресс-релизе ланкийского министерства иностранных дел.

В ведомстве не уточнили причину смерти французского дипломата. По данным Daily Mirror, причиной смерти 53-летнего Пактэ стал сердечный приступ.

19 мая сообщалось, что в Москве скончался посол Гондураса в России Хуан Рамон Эльвир Сальгадо. Об этом сообщил глава МИД страны Энрике Рейна. Он также заявил, что министерство проводит соответствующие процедуры по его репатриации.