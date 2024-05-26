Орбан обвинил Европу в безответственности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никогда не видел большей безответственности, чем у Европы, которая ввязывается в украинский конфликт. Об этом Орбан заявил в интервью YouTube-каналу Patrióta.

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«Европа так втягивается в войну, что даже не имеет оценки величины затрат и средств, необходимых для достижения поставленной ею военной цели. Ничего более безответственного я в жизни не видел», — заявил он.

25 мая сообщалось, что Венгрия блокирует одобрение ЕС изъятия прибыли с заблокированных российских активов на военные нужды Киева.

В этот же день Орбан сообщил, что рабочие группы штаба НАТО в Брюсселе ищут способ участия в военном конфликте на Украине.

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24 мая Орбан заявил, что правительство Венгрии проводит переоценку роли государства в рамках Североатлантического альянса, поскольку Будапешт не намерен принимать участие в потенциальной военной миссии НАТО на территории Украины.