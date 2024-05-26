Шольц призвал отказаться от принципа единогласия в ЕС

Шольц считает, что отказ от принципа единогласия пошел бы на пользу ЕС
Канцлер ФРГ Олаф Шольц полагает, что Европейскому союзу пошел бы на пользу отказ от принципа единогласия, а решения по некоторым вопросам следовало бы принимать большинством голосов. Об этом он заявил на встрече с гражданами в Берлине, фрагменты мероприятия транслировал телеканал Phoenix.
По словам Шольца, Евросоюзу нужно стать "более эффективным".
Макрон предупредил о риске гибели Европы
"Порой это сложно, когда все 27 членов должны договориться, но всего лишь одна сторона может все затормозить. Я думаю, что это проблема для суверенитета Европы. И поэтому с французским президентом [Эмманюэлем Макроном] мы согласны - нужно попытаться отменить принцип единогласия в некоторых сферах", - сказал канцлер.