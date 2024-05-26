Шольц призвал отказаться от принципа единогласия в ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц полагает, что Европейскому союзу пошел бы на пользу отказ от принципа единогласия, а решения по некоторым вопросам следовало бы принимать большинством голосов. Об этом он заявил на встрече с гражданами в Берлине, фрагменты мероприятия транслировал телеканал Phoenix.

По словам Шольца, Евросоюзу нужно стать "более эффективным".

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