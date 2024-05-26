Оппозиция разблокировала дачу Пашиняна

Сторонники оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» разблокировали правительственную дачу премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что оппозиционеры направились к площади Республики в центре армянской столицы. Демонстранты рассчитывают разработать дальнейший план действий.

Вечером 26 мая лидер оппозиционного движения Армении «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян призвал Никола Пашиняна покинуть свой пост и уйти в отставку.

Замглавы аппарата правительства Тарон Чахоян сообщил, что Пашинян находится в зоне наводнения на севере страны, а не на правительственной даче, куда направилось шествие оппозиции.

В Армении призвали Пашиняна мирно уйти в отставку

До этого Галстанян, который собирается баллотироваться на пост премьер-министра Армении, заявил, что после митинга планирует направиться к правительственным дачам, где ожидает встречи с Николом Пашиняном.