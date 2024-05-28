СМИ: Запад находится в панике после визита Путина в Китай

Западное медийное пространство находится в состоянии паники после визита президента России Владимира Путина в Китай, оно наводнено опасениями перспективы формирования альянса РФ и КНР. На это обратил внимание в своей статье в издании Spiked его внешнеполитический обозреватель Джеймс Вудхисен.

© РИА Новости

"Запад впал в дикую панику из-за перспективы создания альянса между Китаем и Россией. С прошлой недели, когда президент России Владимир Путин привез большую высокопоставленную делегацию на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекин, западные СМИ страдают от невротического спазма", - написал он в субботу.

Как отметил обозреватель, потенциальный альянс Москвы и Пекина отражает крах поддерживаемого Западом "основанного на правилах" международного порядка. В то же время российско-китайский союз не собирается замахиваться на мировое господство, подчеркнул он.

Китай призвал Вашингтон задуматься о своем поведении на Украине

Вудхисен также указал на то, что внешняя политика США при администрации президента Джо Байдена страдает от геополитической нерешительности и теряет эффективность, а Россия и Китай продемонстрировали ограниченность возможностей американского санкционного давления.

Владимир Путин 16-17 мая находился с государственным визитом в Китае. Это был его первый зарубежный визит после переизбрания на пост главы государства. Российский лидер посетил Пекин и Харбин (административный центр северо-восточной провинции Хэйлунцзян). 16 мая в Пекине прошли переговоры президента РФ с Си Цзиньпином. На них стороны обсудили весь спектр российско-китайского сотрудничества, уделив особое внимание вопросам экономики. Лидеры двух стран также приняли совместное заявление.