В Армении призвали Пашиняна мирно уйти в отставку

Глава оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстанян призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна мирно уйти в отставку, передает корреспондент ТАСС с места проведения митинга.

"Никол Пашинян, нам нужно встретиться. Есть что обсудить. Уходите [со своего поста] мирно, без потрясений", - сказал Галстанян, чью кандидатуру на должность премьера выдвинуло движение.

В этот момент у правительственной дачи Пашиняна проходит многотысячный митинг оппозиции, чьи сторонники вместе с Галстаняном прошли шествием из центра Еревана.

Полиция при этом полностью оцепила здание парламента республики, которое находится менее чем в 1 км от правительственных дач.

В правительстве Армении раскрыли местонахождение Пашиняна

Как заверил ранее заместитель главы аппарата кабмина Тарон Чахоян, премьер находится в зоне наводнения на севере страны, а не на даче.