Кейт Миддлтон не появится на публике до конца года

Больная раком принцесса Уэльская не появится на публике до конца года. Кейт Миддлтон сейчас полностью сконцентрировалась на борьбе с болезнью. Она максимально сузила круг общения и теперь допускает к себе только самых близких. Об этом пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на издание The Daily Beast.

«Мне сказали, что дневник Кейт на этот год пуст. В нем ничего не запланировано», — поделился информацией инсайдер.

В марте этого года принцессе сделали операцию. СМИ писали, что она может вернуться к исполнению своих обязанностей после католической Пасхи, однако этого не произошло.

22 марта Кейт Миддлтон сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Принцесса заявила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. После этого откровения король Великобритании признался, что гордится мужеством жены принца Уильяма.