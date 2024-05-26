В Цхинвале высказались о вхождении в состав Грузии

Южная Осетия считает категорически неприемлемым любые разговоры о вхождении в состав Грузии, и не намерена пересматривать выбор, сделанный в пользу своего суверенитета и укрепления интеграции с РФ. Об этом говорится в заявлении МИД республики относительно высказываний грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия собирается вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Евросоюза.

"Считаем категорически неприемлемым для Южной Осетии любые разговоры о т. н. вхождении в состав Грузии. Республика Южная Осетия - государство, завоевавшее свою независимость в многолетней кровопролитной борьбе с грузинским фашизмом, заплатившая за свою свободу огромную цену. Народ Республики Южная Осетия сделал свой не подлежащий пересмотру выбор в пользу строительства своей суверенной государственности и укрепления дружеских отношений и интеграционных связей с Российской Федерацией - единственным реальным гарантом мира и безопасности Южной Осетии", - говорится в заявлении МИД Южной Осетии.

Грузия захотела вернуть Абхазию и Южную Осетию

В ведомстве отметили, что вынуждены очередной раз омрачить мечтательный настрой Кобахидзе и вернуть его и других "мечтателей" к реальности, которая состоит в продолжающемся серьезном внутригрузинском политическом кризисе и приближающихся на этом фоне парламентских выборах в октябре этого года.

"Это весьма серьезные факторы, и неспособность грузинского руководства справиться с ними не только ставит под вопрос, озвученные г-ном Кобахидзе сроки исполнения "европейской мечты", но и может стать реальной угрозой стабильности и безопасности в регионе", - подчеркнули в южноосетинском МИД.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.