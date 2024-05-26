В правительстве Армении раскрыли местонахождение Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится в зоне наводнения на севере страны, а не на правительственной даче, куда направилось шествие оппозиции. Об этом написал в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) замглавы аппарата правительства Тарон Чахоян.

"[Лидеру оппозиционного движения] Баграту Галстаняну известно, что премьер-министр с раннего утра находится в зоне бедствия. Таким образом, его действия носят провокационный характер", - сообщил он.

Из-за проливных дождей реки Дебед и Агстев вышли из берегов в Лорийской области Армении. Дома сотен жителей оказались затоплены, также перекрыта межгосударственная дорога в Грузию.

По данным МВД Армении, спасательные службы эвакуировали 232 человека из затопленных районов, в настоящее время известно об одном погибшем.

Полиция оцепила здание правительства в Ереване

Претендент на пост премьера Армении, лидер оппозиционного движения Галстанян заявил, что после митинга своих сторонников в Ереване планирует направиться к правительственным дачам, где ожидает встречи с Пашиняном. В данный момент тысячи участников митинга движутся в сторону правительственных дач.